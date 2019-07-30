صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأنه وبالإشارة لمقطع الفديو المتداول عن قيام أحد الأشخاص بإشعال نار في سجادة مسجد بمدينة سكاكا فجر السبت الماضي مما نتج عنه تلفيات محدودة، فقد باشر مركز شرطة العزيزية الحادث وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكابها، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر. وأكد المتحدث أنه تم القبض على الجاني وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمواطن أربعيني حاول إشعال النار بأحد مساجد سكاكا -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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