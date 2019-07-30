العثور على جثة مواطن ثلاثيني في حالة تعفن داخل منزله بالباحة

أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة الباحة تحقق في حادثة وفاة مواطن بطريقة غامضة داخل منزله. وقالت المصادر إن بلاغا ورد للجهات المختصة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وبالانتقال إلى محل البلاغ وفتح الشقة تم العثور على جثة مواطن ثلاثيني في حالة تعفن، وبينت المعاينة الأولية أن الرجل متوفى منذ أيّام، فيما يحيط الغموض بملابسات الوفاة بحسب صحيفة “عاجل”.

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