“دوريات جدة” تضبط مقيمًا اختلس 25000 ريال من فندق شهير

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم من الجنسية السيرلانكية، اختلس مبلغ 25000 ريال من أحد الفنادق المشهورة بالمحافظة، وبعد التحقيقات معه اعترف بالسرقة وأرجع 13000 ريال من المبلغ المختلس.
وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بشرطة جدة بلاغًا من إدارة أحد الفنادق المشهورة بالمحافظة عن فقدان مبلغ مالي تجاوز 25 ألف ريال من صندوق المحاسبة وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع الفندق شرعت بالتحقيقات مع المتهمين اعترف أحد العاملين وهو مقيم من الجنسية السيرلانكية بسرقة الصندوق وقام بإرجاع جزء من المبلغ 13 ألف ريال . وتحفظت دوريات الأمن على الجاني وتم إعداد محضر بالواقعة وتسليم الحالة إلى مركز الشرطة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
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