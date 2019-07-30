بالصور: رفع العلم السعودي على ناقلة نفط عملاقة في ميناء براس تنورة

رفعت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الإثنين)، العلم السعودي على ناقلة نفط عملاقة جديدة. وأطلق على الناقلة – التي جرى تدشينها في ميناء الجميعة بمدينة راس تنورة في المنطقة الشرقية – اسم “ليلى”. وشارك طلاب سعوديون من كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبد العزيز في مراسم رفع العلم وتدشين الناقلة. Advertisements

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