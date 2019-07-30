‏‫”صحة الطائف” تتفاعل مع حالة مريض السمنة.. والمونس يوجِّه بقبول الحالة

تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف مع مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، والذي يعاني من السمنة وأمراض أخرى، أصابته وهي ارتفاع ضغط الدم وتضخم في عضلات القلب والعديد من الأمراض التي أقعدته عن الحركة منذ عامين. وقال حينها: “أعاني منذ عامين من السمنة المفرطة التي تقارب 200 كجم، والتي بسببها أصابتني بعدة أمراض منها ارتفاع في ضغط الدم باستمرار، وتضخّم في عضلات القلب، وانزلاق في الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية، وآلام المفاصل، حتى أصبحت طريح الفراش وملازماً له، حيث أجد صعوبة في تنقلي من مكان إلى مكان للبحث عن المستشفيات، التي لم أحصل فيها على علاج يعيد لي حياتي”. وأضاف: أن “الديون تكالبت عليه بسبب عدم قدرته على العمل، ومتزوج ولديه ابنتان بحاجة إلى الرعاية الأبوية، ولكن مرضه حال دون أن يرعاهما حق رعايتهما، وأمله في الله ثم في المسؤولين بأن يجد العلاج لحالته التي تزداد تدهوراً يوماً بعد آخر”.

وأكد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس استعداد صحة الطائف لاستقبال الحالة في مستشفياتها، والكشف على المريض ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ،وإجراء التدخل الطبي الذي تحتاج إليه حالة المريض.. متمنيًا له الشفاء العاجل بحسب صحيفة “سبق”.