أمطار جازان تقطع الكهرباء والطرق والاتصالات

فيما شهدت محافظات ومرتفعات جازان، اليومين الماضيين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، أدت إلى قطع الكهرباء، والطرق، والاتصالات، أكد الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور لـ«دوت الخليج»، أن الأمطار تركزت على محافظات هروب وفيفاء، والعارضة، والحرث، والداير، وأبوعريش، مشيرا إلى أنها بلغت «5 إلى 25 ملم»، خاصة على المرتفعات الجبلية، مشيرا إلى أن الأمطار ستعاود بشكل أوسع، مع اقتراب الموجة الشرقية الرطبة الموسمية بنهاية الأسبوع.

6 ساعات

تسببت الأمطار التي هطلت على محافظة أبوعريش في قطع الكهرباء 6 ساعات في القرى الجنوبية للمحافظة، نتيجة تعرض الأعمدة الكهربائية لصواعق رعدية، مما أدى إلى استنفار طوارئ الكهرباء، والعمل على إصلاح الخلل في وقت متأخر.

زوابع رعدية

شهدت محافظة هروب أمطارا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، تسببت في جريان الأودية والسيول، والتي استنفرت معها إدارة الدفاع المدني بهروب جهودها، لمنع المواطنين والمقيمين والزوار من عبور الأودية، وسط متابعة من لجنة طوارئ محافظة هروب، والتي تلقّت بلاغات محدودة، تم التعامل معها في حينها، إلى جانب انقطاع طريق قرية الجوين، وقطع الاتصالات عن بعض قرى الصهاليل.

مواصلة الجهود

أوضح رئيس فرقة النقل والطرق بمحافظة هروب علي موسى الذيبي لـ«دوت الخليج»، أن الأمطار التي شهدتها مرتفعات هروب الجبلية أدت إلى انقطاع طريق قرية الجوين بنسبة 75%، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة فتح الطريق أمام الأهالي بالجوين، مضيفا إلى أن الفرقة تواصل جهودها في صيانة وتهذيب الطرقات المسندة إليها من لجنة طوارئ هروب، والتي شهدت تضررا جزئيا، وذلك بمتابعة المدير العام لفرع وزارة النقل والطرق في جازان، المهندس مبارك المطوع، ومحافظ هروب فيصل لبدة، لبقاء الطرقات غير المعبدة مفتوحة، أمام المواطنين والمقيمين في هروب.

رفع درجة الاستعداد

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني رفع درجة الاستعداد في كل مراكزها، واتخاذ الاحتياطات والتجهيزات لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار، وذلك بعد تلقي تنبيه متقدم من الأرصاد الجوية وحماية البيئة، باحتمال تعرض المنطقة لأحوال جوية متقلّبة. وحذرت المديرية من المجازفة بنزول الأودية خلال جريانها، واتباع إرشادات الدفاع المدني.

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تداعيات الأمطار

انقطاع التيار 6 ساعات بقرى أبوعريش الجنوبية

قطع طرق هروب بنسبة 75 %

غياب الاتصالات بمحافظات فيفاء وهروب والداير

استعدادات وتوقعات

استمرار الحالة المطرية نهاية اليومين المقبلين

استنفار الكهرباء والدفاع المدني