استقبل وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بجدة، سفير دولة الصين لدى المملكة تشن زي تشينج، وبحث معه علاقات الصداقة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وسبل تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي بن محمد يبحث العلاقات مع تشينج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.