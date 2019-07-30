ورشة عمل تقييم الأمن الاقتصادي للمشروعات الإنسانية

كما ناقشت الورشة القدرة على التنميط وتحليل الأوضاع الاقتصادية للبلاد المنكوبة، ومحاولة معرفة المفاهيم الأساسية للتغذية، والقدرة على تحليل المشكلات وتحديد الاستجابة اللازمة، وتطبيق عملية التقييم في حالات إغاثية من الواقع الإنساني، والقدرة على وضع خطة لجمع البيانات، وإعداد التقارير للاحتياجات الإغاثية. وفي نهاية الورشة، جرى تسليم الشهادات للمتدربين.
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