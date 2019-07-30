إزالة تعديات على 52 ألف متر مربع بعطيف الطائف

نفذّت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية العطيف الفرعية شمال الطائف، حملة لإزالة العشوائيات المقامة على الأراضي الحكومية، واستعادت أكثر من 52 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، والتي تم الاستيلاء عليها من معتدين أقاموا عليها أشكالا من التعديات غير النظامية، للاستيلاء على الأراضي وتحويلها إلى ملكيات خاصة.

وأوضحت الأمانة، أن مراقبي الفرع رصدوا تعديات على الأراضي البيضاء بالمنطقة، شملت أحواشا وعقوما ترابية وغرفا سكنية ومباني، وشبوكا وغرفا من الصفيح وأسوارا، أقيمت بشكل عشوائي دون وجود تراخيص نظامية.

وبيّنت أن أعمال التعدي والأشغال غير النظامية تسببت في تعطيل الحركة التنموية بالموقع، وأكدت أن الآليات البلدية تزيل التعديات على الأراضي البيضاء، فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدي تخوله استغلالها.