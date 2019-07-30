إزالة تعديات على 52 ألف متر مربع بعطيف الطائف

وأوضحت الأمانة، أن مراقبي الفرع رصدوا تعديات على الأراضي البيضاء بالمنطقة، شملت أحواشا وعقوما ترابية وغرفا سكنية ومباني، وشبوكا وغرفا من الصفيح وأسوارا، أقيمت بشكل عشوائي دون وجود تراخيص نظامية.
وبيّنت أن أعمال التعدي والأشغال غير النظامية تسببت في تعطيل الحركة التنموية بالموقع، وأكدت أن الآليات البلدية تزيل التعديات على الأراضي البيضاء، فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدي تخوله استغلالها.
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