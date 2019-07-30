تحديد أودية للنحل البلدي والمستورد

دعت جمعية النحالين التعاونية بالباحة جميع النحالين في المنطقة إلى حضور اجتماع تحديد أودية النحل البلدي، وأودية النحل المستورد، وذلك مساء الأحد المقبل، بمقر مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في متنزه رغدان.

أوضح ذلك، رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم، وأضاف بأن الاجتماع يهدف إلى مراجعة النحالين لجدول تقسيم الأودية بين النحل البلدي والمستورد، والذي تتم مراجعته سنويا بحضور عدد كبير من النحالين المهتمين في المنطقة، وبعض النحالين من خارج المنطقة الذين يستفيدون من أودية الباحة.

وقال الخازم، إن الجمعية بدأت في تطبيق فكرة تقسيم الأودية منذ سنوات عدة، وهي الجمعية الوحيدة التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء، وإن تخصيص الأودية يحدّ من الإشكالات التي تحصل بين ملاك النحل البلدي وملاك النحل المستورد، بنسبة تزيد على 90%.