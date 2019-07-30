وصول 1.084.762 حاجا

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.084.762 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. - 1.020.562 عن طريق الجو - 53.842 برا - 10.358 بحرا - %11 الزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي



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