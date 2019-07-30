إلزام مباني إسكان الحجاج بتقارير صيانة شهرية للمصاعد

كشف مصدر لـ«دوت الخليج»، أن مدني العاصمة المقدسة ألزم مباني إسكان الحجاج بوجود تقارير صيانة شهرية للمصاعد، خاصة أن بعض المباني لا تعمل إلا موسميّا الأمر الذي يتسبب في تعرض سيور المصاعد للتعطل أو التلف.

وكثّفت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة السلامة، جولاتها الميدانية خلال موسم الحج، وتفقدت منشآت إيواء الحجاج بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، بهدف التأكد من جاهزية أنظمة إطفاء الحريق والرش الآلي وأنظمة الإنذار، كما شملت الجولات الميدانية تفقد فرق الإشراف الوقائي، بحضور مختصي السلامة في المنشآت، وفحص عناصر الأمان والسلامة بالمصاعد والسلالم الكهربائية، والتأكد من جاهزية وفعالية مضخات الحريق وأنظمة الإطفاء التلقائية واليدوية، وشهدت الجولة الكشف على مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية داخل الفنادق، للتأكد من عملها في حال انقطاع التيار الكهربائي.

خطة تنفيذية

أوضح مدير إدارة السلامة بالعاصمة المقدسة، المقدم المهندس فواز الزايدي، أن الجانب الوقائي يعدّ من أهم جوانب الخطة التنفيذية للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وخلاله يتم التأكد من توافر وجاهزية اشتراطات ومتطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق، في كل المواقع التي يرتادها ضيوف بيت الله الحرام، مؤكدا وجود خطة تفصيلية خلال الموسم للوقوف على جاهزية تلك الأنظمة، وعدم وجود مخاطر وملاحظات قد تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.

ممارسات خاطئة

أشار الزايدي إلى تكثيف الدور الرقابي، لرصد المخالفات التي قد تقع في المباني كوجود عوائق أمام مخارج الطوارئ، أو الطبخ العشوائي في الممرات، أو بعض الممارسات التشغيلية الخاطئة، التي قد تؤثر على سلامة مرتادي تلك المنشآت، والتي سيتم التعامل معها بالإزالة الفورية لمسببات الحوادث وضبط المخالفات المرصودة، ثم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتا إلى أن مستوى الوعي قد تزايد بفضل البرامج التثقيفية والتوعوية، والجولات الميدانية المستمرة للإشراف الوقائي، مما أدى إلى تقليص تلك المخالفات بشكل كبير.

إشراف وقائي

أكد مدير مركز السلامة الميدانية بالعزيزية، الرائد مجدي الغشمري، استمرار تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت، خلال توزيع النطاق الجغرافي لمركز السلامة الميداني إلى عدد من المربعات، وتغطيتها بمجموعات الإشراف الوقائي لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى التأكد من توافر كل متطلبات ووسائل السلامة داخل المنشآت، إضافة إلى التحقق من تصاريح المنشآت خلال خدمة سلامة الإلكتروني لإصدار التصاريح، كما تتم متابعة بلاغات السلامة الواردة، سواء عن طريق المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911، أو خلال خدمة سلامتي الإلكترونية للبلاغات التي سهلت على مقدم البلاغ تمريره بشكل إلكتروني، ومعالجته عن طريق الفرق الميدانية، وإغلاق البلاغ آليا.

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* إجراءات وقائية

- تكثيف الجولات الميدانية

- تفقد منشآت إيواء الحجاج

- التأكد من جاهزية أنظمة الإطفاء والإنذار

- فحص عناصر الأمان والسلامة بالمصاعد

- الكشف على مصادر الطاقة الكهربائية الاحتياطية