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حملة على البسطات والفود ترك

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نفذّت أمانة الطائف حملة مكثّفة على البسطات العشوائية، وعربات الفود ترك المخالفة، في متنزه الردف والمواقع السياحية، وذلك لما تسببه من تعطيل للحركة المرورية، وإشغال للأرصفة ومواقف السيارات، إضافة إلى عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفات أخرى تتعلق بالنظافة والمواد المعروضة والبيئة المحيطة.

وأوضحت أمانة الطائف أن البسطات العشوائية وعربات الفود ترك تستغل مساحات مخصصة للمشاة والسيارات، بوضع طاولات وكراسي وعرض المأكولات والعصائر، في بيئة غير صحية ومعرضة للأتربة والغبار، إضافة إلى عدم الحصول على تراخيص نظامية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالفود ترك أو الأكشاك.

وبيّنت الأمانة أنها أنذرت المخالفين بضرورة إزالة العربات والبسطات من المواقع الحالية، وعدم العودة إليها مع اتخاذها الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


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