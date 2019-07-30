مركز ثان لضربات الشمس و6 عيادات متنقلة في طيبة

استحدثت وزارة الصحة، ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عددا من الخدمات لخدمة حجاج بيت الله وزوار المسجد النبوي الشريف، وعملت على إضافة 5 عيادات متنقلة، إضافة إلى العيادة السابقة، لتصبح 6 عيادات صحية متنقلة تقوم بتقديم الخدمات أمام مسجد قباء ومنطقة سيد الشهداء، كذلك جرى تشغيل مركز ضربات الشمس 2 بسعة 15 سريرا في ساحة المسجد النبوي الشريف، موازيا لمركز صحي الصافية.

كما حسّنت المديرية مركز باب المجيدي الموسمي، ووضعت الملصقات التوجيهية والإرشادية للحجاج، في حين يتعامل المركز مع الحجاج بعدة لغات يتم التخاطب بها وفق لغات بلادهم، خلال استخدام التقنية، في حين تعمل الفرق الميدانية في مركز الميقات الموسمي على خدمة الحجاج في ميقات ذي الحليفة، وفحص المرضى من الحجاج وقياس الضغط والسكر لهم في عربات الجولف، والتنقل بينهم في محيط المسجد.

كذلك عملت المديرية على تثقيف البعثات الطبية والحجاج في مقرها، باستهداف 22 دولة و42 مقرا، كذلك تثقيف 312 كادرا طبيا يستهدفون أكثر من 500 ألف حاج، في حين تقوم إدارة التوعية الدينية بزيارة عدد من الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات والاطمئنان عليهم، وتعليميهم أساليب الطهارة والصلاة والدعاء، كذلك تأمين الوسائل الإرشادية والتوعوية، وعلب التيمم وهدية الحاج.