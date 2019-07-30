كما حسّنت المديرية مركز باب المجيدي الموسمي، ووضعت الملصقات التوجيهية والإرشادية للحجاج، في حين يتعامل المركز مع الحجاج بعدة لغات يتم التخاطب بها وفق لغات بلادهم، خلال استخدام التقنية، في حين تعمل الفرق الميدانية في مركز الميقات الموسمي على خدمة الحجاج في ميقات ذي الحليفة، وفحص المرضى من الحجاج وقياس الضغط والسكر لهم في عربات الجولف، والتنقل بينهم في محيط المسجد.
كذلك عملت المديرية على تثقيف البعثات الطبية والحجاج في مقرها، باستهداف 22 دولة و42 مقرا، كذلك تثقيف 312 كادرا طبيا يستهدفون أكثر من 500 ألف حاج، في حين تقوم إدارة التوعية الدينية بزيارة عدد من الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات والاطمئنان عليهم، وتعليميهم أساليب الطهارة والصلاة والدعاء، كذلك تأمين الوسائل الإرشادية والتوعوية، وعلب التيمم وهدية الحاج.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز ثان لضربات الشمس و6 عيادات متنقلة في طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.