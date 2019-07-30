خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد 1440/ 1441، والتي سيتم فيها دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية «أول، ثاني، ثالث ابتدائي» موزعة على محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا. يأتي هذا ضمن استعدادات تعليم الطائف للعام الدراسي الجديد، بعد أن شرعت وزارة التعليم في تطبيق مشروع الطفولة المبكرة، وإسناد تدريسها إلى معلمات مؤهلات، وبما يحقق الدمج النفسي والتربوي والتعليمي السريع والسهل للطالب، بين مرحلتي الروضة والصفوف الأولية.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال مبارك اللهيبي، أن تعليم الطائف بدأ مبكرا في إعداد وتهيئة وتجهيز المدارس المطبقة للطفولة المبكرة، لضمان بداية مميزة مع أول يوم من العام الدراسي الجديد، مضيفا بأنه تم العمل والانتهاء من تعديل دورات المياه في هذه المدارس بما يتوافق مع هذه الفئة من الطلاب، كما تم تأثيث وتجهيز فصول رياض الأطفال بأرضيات الفاينيل، وغيرها من التجهيزات اللازمة والضرورية، ووسائل التعليم الحديثة، لافتا إلى أنه بلغ عدد الفصول بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة 250 فصلا بين فصول رياض أطفال وصفوف أولية، فيما يبلغ عدد الطلاب في هذه المدارس نحو 5 آلاف طالب وطالبة، منهم 1440 طالبا وطالبة رياض أطفال، و2749 للصفوف الأولية.