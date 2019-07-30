وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال مبارك اللهيبي، أن تعليم الطائف بدأ مبكرا في إعداد وتهيئة وتجهيز المدارس المطبقة للطفولة المبكرة، لضمان بداية مميزة مع أول يوم من العام الدراسي الجديد، مضيفا بأنه تم العمل والانتهاء من تعديل دورات المياه في هذه المدارس بما يتوافق مع هذه الفئة من الطلاب، كما تم تأثيث وتجهيز فصول رياض الأطفال بأرضيات الفاينيل، وغيرها من التجهيزات اللازمة والضرورية، ووسائل التعليم الحديثة، لافتا إلى أنه بلغ عدد الفصول بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة 250 فصلا بين فصول رياض أطفال وصفوف أولية، فيما يبلغ عدد الطلاب في هذه المدارس نحو 5 آلاف طالب وطالبة، منهم 1440 طالبا وطالبة رياض أطفال، و2749 للصفوف الأولية.
كانت هذه تفاصيل خبر 36 مدرسة للطفولة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.