وقال مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي، إن المنافذ تشمل حفر الباطن، وتبوك، والقريات، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والخرج، والقويعية، والطائف، وجدة، والليث، والقنفذة، وشرورة، إضافة إلى فريق بادر التطوعي في مكة المكرمة، وفريق إيثار التطوعي في المدينة المنورة.
وأضاف الغانمي أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن ممتد منذ سنوات ويهدف إلى الاسهام في تخفيف العناء عن الحجاج المسافرين بمساعدتهم في كافة احتياجاتهم التي تمكنهم من مواصلة رحلتهم نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن أبناء كشافة وزارة التعليم يتطوعون ويتنافسون فيما بينهم لتقديم كل ما من شأنه مساعدة الحجيج ومد يد العون لهم لإبراز الوجه المشرق للشباب السعودي المعطاء، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف لرفع نسبة التطوع بين الشباب السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر 1500 كشاف يقدمون خدماتهم التطوعية في 15 منفذا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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