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1500 كشاف يقدمون خدماتهم التطوعية في 15 منفذا

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يشارك 1500 كشاف من وزارة التعليم وعبر 15 منفذا ومركز خدمة للحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والطرق المؤدية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن، بتقديم كافة الخدمات المساندة والمتمثلة في استقبال الحجاج والترحيب بهم ومساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم ومد يد العون لكبار السن والأطفال وكافة ضيوف الرحمن المتجهين للحرمين الشريفين.

وقال مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي، إن المنافذ تشمل حفر الباطن، وتبوك، والقريات، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والخرج، والقويعية، والطائف، وجدة، والليث، والقنفذة، وشرورة، إضافة إلى فريق بادر التطوعي في مكة المكرمة، وفريق إيثار التطوعي في المدينة المنورة.

وأضاف الغانمي أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن ممتد منذ سنوات ويهدف إلى الاسهام في تخفيف العناء عن الحجاج المسافرين بمساعدتهم في كافة احتياجاتهم التي تمكنهم من مواصلة رحلتهم نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن أبناء كشافة وزارة التعليم يتطوعون ويتنافسون فيما بينهم لتقديم كل ما من شأنه مساعدة الحجيج ومد يد العون لهم لإبراز الوجه المشرق للشباب السعودي المعطاء، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف لرفع نسبة التطوع بين الشباب السعودي.


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