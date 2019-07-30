مشروع لقياس إنتاجية الأطباء

نظّمت الإدارة العامة لشؤون المستشفيات في وزارة الصحة، وبمشاركة مدينة الملك سعود الطبية والتجمع الصحي الأول بالرياض، ورشة عمل بعنوان «قياس إنتاجية الأطباء»، والتي تعد الأولى من نوعها، إذ تهدف الورشة إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة من المنظومة الصحية لتحقيق أهداف الرؤية، إذ ستطبق المبادرة في عدد من المستشفيات المركزية التي حرصت على المشاركة بدعم من الشؤون الصحية بالمناطق في كلّ من: جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجران، وجازان، وتبوك، والطائف، وحائل.

وأبان وكيل وزارة الصحة المساعد لخدمات المستشفيات الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مشاركته في الورشة، أن أهمية المشروع تكمن في أنه سيؤدي إلى تسهيل الحصول على الخدمة بتقليل قوائم الانتظار في العمليات والعيادات، ويزيد من الكفاءة العلمية والإدارية للأطباء -كمرحلة أولى- ثم يتم التطبيق على بقية الممارسين الصحيين والإداريين في مراحل متتالية.