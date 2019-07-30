وأبان وكيل وزارة الصحة المساعد لخدمات المستشفيات الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مشاركته في الورشة، أن أهمية المشروع تكمن في أنه سيؤدي إلى تسهيل الحصول على الخدمة بتقليل قوائم الانتظار في العمليات والعيادات، ويزيد من الكفاءة العلمية والإدارية للأطباء -كمرحلة أولى- ثم يتم التطبيق على بقية الممارسين الصحيين والإداريين في مراحل متتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع لقياس إنتاجية الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.