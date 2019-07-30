11 مهمة واختصاصا تنتظر كاتبات العدل

كما تنص المادة الثالثة من اللائحة على أن العقود والإقرارات التي تحتاج إلى إثبات أو حكم أو يمين أو سماع بينات أو جرح أو تعديل، ليس لكاتب العدل إجراء شيء منها.
* اختصاصات ومهام كُتّاب العدل
01- انتقال ملكية العقارات
02- الرهون وفكّها
03- عقود الشركات
04- تسلُّم المبالغ والتعويضات
05- قبول المنح السكنية والزراعية
06- الوكالات المبنية على الإقرار
07- فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من الوكيل أو الموكّل
08- الوصايا أو الرجوع عنها
09- التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية
10- الكفالة وفكّها
11- قسمة التراضي بين البالغين
* التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة كاتب عدل
- الشريعة
- الأنظمة
- الفقه
- فقه السنة ومصادرها
- أصول الفقه
- القضاء
- أي تخصص له علاقة بالشريعة والقضاء
* شروط القبول
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها من التخصصات الشرعية الموضحة أعلاه
- لم يسبق أن صدر عليه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة
- لم يسبق أن حكم عليه بجريمة مُخلّة بالدين والشرف والأمانة
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