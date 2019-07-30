5.8 ملايين لمشروعات بلدية في القنفذة

وأوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد عطية الغامدي، أن المشروعات تشمل أعمال مشروع تسوير المقابر «مرحلة ثانية» لـ18 شهرا، ومشروعات صيانة وتأهيل الأحياء القديمة لـ12 شهرا، وصيانة ممشى البحيرات وسفلتة وأرصفة وإنارة «مرحلة ثانية» لـ18 شهرا، ودرء أخطار السيول لمدينة القنفذة والقرى التابعة لها.
وبيّن الغامدي أن هذه المشروعات ستسهم في تحقيق متطلبات المواطنين، ودعم السياحة والترفيه وتنظيم الشوارع والميادين.
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