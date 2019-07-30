فريق تطوعي يدعم سياحة الرّيث

وأوضح المشرف على الفريق جابر بن علي الريثي، أن الأعضاء قد أنهوا زيارة وادي لجب وجبل القهر وعدد من المواقع السياحية، لتوثيق ما تمتاز به من مناظر طبيعية جميلة وأشجار وصخور متنوعة.
وأضاف أن فريق طموح يسعى عبر جولاته في الجبال والسهول والأودية التابعة لمحافظة الريث التي تقع على بعد نحو 150 كم شمال شرق مدينة جيزان، إلى توثيق تلك المواقع عبر صور فوتوغرافية وتلفزيونية، وسلسلة أفلام قصيرة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً للسياحة في المحافظة، وللتعريف بالأماكن الطبيعية، لتكون متاحة أمام الباحثين والسيّاح، ومسؤولي السياحة بالمنطقة.
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