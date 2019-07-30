10 مبادرات لإدارة الممرات في المسجد الحرام

نفذت إدارة الممرات في المسجد الحرام مبادرة «الممرات في استقبال ضيوف الرحمن»، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع. وتكمن المبادرة في استقبال ضيوف الرحمن في ممرات المسجد الحرام بالهدايا، بإشراف المدير العام للأمن والسلامة والحشود المهندس أمجد بن عائض الحازمي. وأوضح مدير إدارة الممرات بالمسجد الحرام ناصر بن حمزي أن الإدارة أعدت 10 برامج ومبادرات لحجاج بيت الله الحرام ستنفذ خلال موسم الحج.



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