مركز لاستقبال الحجاج الفرادى

ووفق المشرف على إدارة الاستقبال والتفويج بالمؤسسة المطوف أحمد شطا فإن المركز خصص للحجاج الفرادى، الذين قدموا للأراضي المقدسة دون أن يدفعوا الرسوم، حيث يمكنهم من خلال هذا المركز تسديد الرسوم. وأوضح أن نصف الحجاج الفرادى القادمين من الدول العربية البالغ عددهم حوالي 30 ألف حاج، يستفيدون من المركز.
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