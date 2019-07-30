مركز لاستقبال الحجاج الفرادى

هيأت المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية مركزا خاصا باستقبال الحجاج الفرادى، وذلك في نقطة الجموم، يعرف بمركز دفع العوائد، وذلك بهدف توفير الجهد والوقت. ووفق المشرف على إدارة الاستقبال والتفويج بالمؤسسة المطوف أحمد شطا فإن المركز خصص للحجاج الفرادى، الذين قدموا للأراضي المقدسة دون أن يدفعوا الرسوم، حيث يمكنهم من خلال هذا المركز تسديد الرسوم. وأوضح أن نصف الحجاج الفرادى القادمين من الدول العربية البالغ عددهم حوالي 30 ألف حاج، يستفيدون من المركز.



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