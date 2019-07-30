السعودية | الجوازات تعاقب مخالفين لأنظمة الحج بالسجن والتشهير وغرامة 190 ألف ريال

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:14 صباحًا, 30 يوليو 2019 م المناطق - الرياض أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من المواطنين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج وذلك بقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما السجن والغرامة المالية والتشهير بهما وذلك على النحو التالي :

1 – معاقبة المخالف / جميل خضر جميل الحربي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 150,000 ألف ريال.

2 – معاقبة المخالف / عبدالعزيز بن لاهوب مسلط الظفيري بالتشهير ، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال .

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج ، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت بأن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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