خادم الحرمين يؤدي صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء، الإثنين، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما أدى الصلاة على الفقيد، الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله أبناء الفقيد، كل من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، فضلاً عن الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين أيضاً الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، إلى جانب الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، مع الأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز، والأمراء أحفاد الفقيد.