2019-07-30

هل يمكن الاستفادة من منتجات الإسكان أكثر من مرة؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار شأن إمكانية استفادة متابعات الخليج 365 من منتجات الوزارة أكثر من مرة.

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وقالت الإسكان: إنه يمكن الاستفادة من منتجات الوزارة مرة واحدة فقط، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة يمكن زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: هنا

وأوضحت الإسكان، في سياق آخر، أنه يتم إيداع الدعم خلال يومي عمل من تاريخ حسم القسط بدون احتساب أيام الإجازة الرسمية.