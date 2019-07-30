شكرا لقرائتكم مدفعية الجيش اليمني تستهدف الميليشيا شمال اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-30 مدفعية الجيش اليمني تستهدف الميليشيا شمال اليمن متابعات الخليج 365 - واس استهدفت مدفعية الجيش اليمني اليوم تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية رازح غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

وأكد قائد اللواء اليمني السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي في تصريح لموقع (سبتمبر نت) أن مدفعية اللواء استهدفت عناصر مليشيا الحوثي في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الاستراتيجيتين في مديرية رازح, موضحًا أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.









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