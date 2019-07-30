هل يسبب الضوء الأزرق بالهواتف الذكية العمى؟

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الصحة على شائعات تزعم أن الضوء الأزرق من الهواتف الذكية يسبب العمى.

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وقالت الصحة: إن العين عادة ترمش حوالي 15 مرة في الدقيقة، ولكن أظهرت الدراسات أنها ترمش نصف إلى الثلث غالبًا أثناء استخدام الكمبيوتر والهواتف الذكية.

ولفتت إلى أن الضوء الأزرق لا يسبب العمى الجزئي، ولكن يسبب جفاف العين وحدوث رؤية ضبابية والشعور بالتعب وإجهاد العين.