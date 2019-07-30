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هذه درجة الحرارة المثالية للإنسان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، درجة الحرارة المثالية للإنسان.
وقال المسند: إن الإنسان غالبًا ينعم بأجواء مثالية للعمل عندما تكون درجة الحرارة 22 درجة مئوية (كحد أدنى)، و25 درجة مئوية (كدرجة مثلى) و27 مئوية (كحد أعلى)، وعندها قد لا يحتاج الإنسان إلى تشغيل وسائل التدفئة أو التبريد بين 22 و27 درجة مئوية.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة التي تم تسجيلها أمس الاثنين في مناطق المملكة.
وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات فقد تم رصد 45 درجة مئوية في مرصدَي الأحساء والدمام، فيما سجل مرصد الخرج 44 درجة مئوية، وفي الرياض 43 درجة.
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