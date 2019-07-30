الان تتابع منع المركبات المخالفة الدخول إلى مكة ونقل ركابها من الحجاج بوسائل النقل العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ عن منع المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات غير سعودية والتي تقل سعتها عن (25) راكباً من الدخول إلى مكة المكرمة، وحجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام. وأضاف الشويرخ: تخضع المركبات التي تنقل حجاج البر القادمون من خارج المملكة والتي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها عن (25) راكباً لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها بإشراف قيادة المرور المختصة بها. وتابع، تُمنع كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية من الدخول إلى المشاعر المقدسة ويستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية والمصرح لها من الجهة المختصة بالأمن العام .

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