شكرا لقرائتكم خبر عن 85 فرقة و100 سيارة لمكافحة الجراد في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

عقدت غرفة العمليات الخاصة لمكافحة الجراد واستقبال البلاغات ومتابعة الفرق الميدانية والمناطق المصابة اليوم (الاثنين)، اجتماعاً بحضور المشرف العام على غرفة العمليات مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فيصل آل زياد، ومدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني، ونائب مدير عام مركز الجراد المهندس مريع سعيد القحطاني، ورئيس غرفه العمليات المهندس علي البييض، لمتابعة الخطة التي أعدها فرع الوزراة بعسير.

وبيَّن آل زياد أن الفرق التي تعمل في الميدان والمتابعة بلغت ٨٥ فرقة موزعة على أماكن وجود الإصابة وعلى البلاغات التي تتلقاها غرفة العمليات، مضيفاً أنه سيتم دعمهم بـ١٠٠ سيارة خلال الثلاثة الأيام القادمة، موضحاً أنه تم تقسيم المناطق إلى 6 قطاعات لسهولة حصر الإصابة، حيث تم معالجة ٤٥.٨٢٩ هكتار.