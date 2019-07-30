شكرا لقرائتكم خبر عن سكاكا: القبض على أربعيني أشعل النار في سجادة بأحد المساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأنه وبالإشارة لمقطع الفديو المتداول عن قيام أحد الأشخاص بإشعال نار في سجادة مسجد بمدينة سكاكا فجر السبت الماضي مما نتج عنه تلفيات محدودة، فقد باشر مركز شرطة العزيزية الحادث وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكابها، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأكد المتحدث أنه تم القبض على الجاني وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.