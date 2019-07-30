شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يقف على سير الأعمال بمجمع صالات الحج والعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

استكمالاً لجولاته التفقدية لمرافق منظومة النقل تأهباً لموسم الحج 1440هـ، قام وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، صباح اليوم (الأثنين)، بأخذ جولة ميدانية في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، رافقه فيها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

وتأتي الجولة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار وعمليات استقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وكان في استقبال وزير النقل عدة جهات حكومية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة العامة للجمارك، وعدد من الجهات الأخرى.

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وتفقد الدكتور العامودي خلال جولته جميع مرافق صالة الحجاج، كما اطلع على منطقة وزن الأمتعة ومنطقة البلازا، ووقف على تنفيذ البرامج والتجهيزات لاستقبال رحلات الحجاج وفق معايير خدمية عالية وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية.

وأشاد وزير النقل بمبادرة «طريق مكة» التي تُسهم بها وزارة الداخلية مع باقي الجهات الحكومية المشاركة، والتي تمّ البدء بتطبيقها عبر مراحل، حيث ساهمت في التيسير على الحجاج القادمين من خمس دول هي ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلادش، وتونس، حيث زادت عن العام الماضي الذي كان مقتصرًا على دولتين فقط.

وتأتي الإجراءات بدءاً من إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في بلادهم، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، والانتقال مباشرة عبر الحافلات التي تكون بانتظارهم لنقلهم عند الوصول إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إضافة إلى استفادة الحجاج من المبادرة في إجراءات استلام أمتعتهم ونقلها إلى أماكن إقامتهم، والاستعداد المسبق واستكمال جاهزية هيئة الطيران المدني عبر تنظيم جدولة الرحلات القادمة للمطار والتي عززت بشكل كبير تيسير إجراءات الدخول، إلى جانب تفعيل دور القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار الحجاج لإتمام إجراءاتهم.