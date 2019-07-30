، شاهد.. رئيس موريتانيا يمنح سفير السعودية وسام "كوماندور" في نظام الاستحقاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - لأول مره يمنح لسفير وهو على رأس العمل تقديراً لإسهاماته المتميزة

منح رئيس جمهورية موريتانيا السيد محمد ولد عبد العزيز، بعد ظهر اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري، نظير إسهاماته في تميز وتنامي العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو وسام لا يمنح غالباً لسفير على رأس العمل.

وفي التفاصيل، عبر السفير " المطيري " عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الموريتاني على هذا الوسام الذي توشح به والذي اعتبره وسام فخر واعتزاز له، منوهاً بمتانة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة بشقيقتها موريتانيا بفضل الله ثم حكمة وجهود القيادتين ودعم أعضاء الحكومتين وحب الشعبين لبعضهما البعض.

ورفع السفير المطيري لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين الشكر وعظيم الامتنان على دعمهما المستمر لكافة أبناء الوطن، مبيناً أن هذا التكريم يرجع الفضل فيه إلى الله ثم للدعم اللامحدود الذي نجده من القيادة الرشيدة في كافة أعمالنا المناطة بنا وما يحقق الرسالة والأهداف التي نضطلع بها تجاه هذا البلد الكريم.

وجرت مراسم التوشيح بحضور إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وأحمد ولد باهيه، مدير ديوان رئيس الجمهورية، وأدميرال محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطفى، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، ومحمد سالم ولد مرزوق، مستشار برئاسة الجمهورية.

ويعد السفير " المطيري" من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث تقلد العديد من الأوسمة وحصل على العديد من الإشادات، ومثل المملكة في كثير من المحافل والمؤتمرات الدولية، إلى جانب عمله الدبلوماسي.