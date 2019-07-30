، "بلدي الرياض" يزور سوق اللحوم والخضار في غرب المدينة ،

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تفقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض سوق اللحوم والخضار الواقع في غرب مدينة الرياض من خلال زيارة ميدانية، حيث اطلع رئيس المجلس خالد العريدي وأعضاء المجلس الدكتور عبدالله آل طالب، وعبدالله السويلم، وسعود السبيعي، وخليل الصوينع، ونواف بن شفلوت على وضع السوق ورصدوا عددًا من الملاحظات.
وتمثلت الملاحظات التي رصدت عدم مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم السوق كالمواقف المخصصة لذوي الإعاقة، والمنزلقات الخاصة بالكراسي المتحركة، ولوحظ كذلك ضعف النظافة في محال بيع اللحوم، وعدم وجود أجهزة مكافحة الناموس داخل السوق، فيما لفت نظر الجميع هروب بعض العمالة عند رؤيتها لفريق المجلس، ما يدلل على مخالفتها لنظام الإقامة.
وفي ختام الزيارة أعد المجلس البلدي تقريرًا حول الزيارة، دوّن فيه الملاحظات التي سيتابعها مع الجهات المختصة في الأمانة والبلدية الفرعية.
"بلدي الرياض" يزور سوق اللحوم والخضار في غرب المدينةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-29
تفقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض سوق اللحوم والخضار الواقع في غرب مدينة الرياض من خلال زيارة ميدانية، حيث اطلع رئيس المجلس خالد العريدي وأعضاء المجلس الدكتور عبدالله آل طالب، وعبدالله السويلم، وسعود السبيعي، وخليل الصوينع، ونواف بن شفلوت على وضع السوق ورصدوا عددًا من الملاحظات.
وتمثلت الملاحظات التي رصدت عدم مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم السوق كالمواقف المخصصة لذوي الإعاقة، والمنزلقات الخاصة بالكراسي المتحركة، ولوحظ كذلك ضعف النظافة في محال بيع اللحوم، وعدم وجود أجهزة مكافحة الناموس داخل السوق، فيما لفت نظر الجميع هروب بعض العمالة عند رؤيتها لفريق المجلس، ما يدلل على مخالفتها لنظام الإقامة.
وفي ختام الزيارة أعد المجلس البلدي تقريرًا حول الزيارة، دوّن فيه الملاحظات التي سيتابعها مع الجهات المختصة في الأمانة والبلدية الفرعية.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
11:49 PM
أعضاء المجلس لاحظوا ضعف النظافة وتفاجؤوا بهروب العمالة
تفقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض سوق اللحوم والخضار الواقع في غرب مدينة الرياض من خلال زيارة ميدانية، حيث اطلع رئيس المجلس خالد العريدي وأعضاء المجلس الدكتور عبدالله آل طالب، وعبدالله السويلم، وسعود السبيعي، وخليل الصوينع، ونواف بن شفلوت على وضع السوق ورصدوا عددًا من الملاحظات.
وتمثلت الملاحظات التي رصدت عدم مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم السوق كالمواقف المخصصة لذوي الإعاقة، والمنزلقات الخاصة بالكراسي المتحركة، ولوحظ كذلك ضعف النظافة في محال بيع اللحوم، وعدم وجود أجهزة مكافحة الناموس داخل السوق، فيما لفت نظر الجميع هروب بعض العمالة عند رؤيتها لفريق المجلس، ما يدلل على مخالفتها لنظام الإقامة.
وفي ختام الزيارة أعد المجلس البلدي تقريرًا حول الزيارة، دوّن فيه الملاحظات التي سيتابعها مع الجهات المختصة في الأمانة والبلدية الفرعية.
، "بلدي الرياض" يزور سوق اللحوم والخضار في غرب المدينة ،
المصدر : الخليج 365
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