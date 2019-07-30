، ‏‫"صحة الطائف" تتفاعل مع حالة مريض السمنة.. والمونس يوجِّه بقبول الحالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف مع مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، التي نشرتها "الخليج 365" تحت عنوان "سليماني يزن 200 كجم ويناشد (الصحة) علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى".

وأكد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس استعداد صحة الطائف لاستقبال الحالة في مستشفياتها، والكشف على المريض ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ،وإجراء التدخل الطبي الذي تحتاج إليه حالة المريض.. متمنيًا له الشفاء العاجل.