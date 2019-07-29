السعودية اليوم / رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يقف على بعض المواقع بقرية فرشاط وعقبة الجعدة وجبل هادا .



محايل 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

وقف رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية اليوم على بعض المواقع بقرية فرشاط وعقبة الجعدة وجبل هادا واستمع إلى شرح عن تلك المواقع ضمن جولاته على عدد من المواقع والمرافق التابعة للمركز .

وأكد العاصمي أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المركز، وتلمس احتياجاته والمعالجة الفورية لما يمكن معالجته بشكل مباشر مع الإدارات الخدمية بما يكفل توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، راجياً العون والتوفيق للجميع .

// انتهى //

23:48ت م

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