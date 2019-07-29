السعودية اليوم / محافظ محايل يتفقد غرفة عمليات مبادرة عسير كذا أجمل ..



محايل 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم غرفة عمليات مبادرة "عسير كذا أجمل " بحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم .

وتجول المحافظ داخل غرفة العمليات, واطلع على آلية سير العمل بها ، واستمع لشرح مفصل عن الغرفة ومحتوياتها ، فيما شاهد عرضاً مرئياً عن المبادرة .

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات مزودة بنظام الاتصال بالفيديو ومرتبطة بالإنترنت وهاتف مباشر يتم من خلالها إقامة الاجتماعات عن بعد بواسطة الصوت والصورة للمتابعة والتنسيق والتنفيذ للجان المبادرة ، مبينًا أن المبادرة تشارك بها 36 جهة لتحقق 36 هدفاً سامياً في 36 مدينة خلال 36 ساعة و7 إدارات تعليم بواقع 5700 طالب وطالبة ، و36 بلدية على مستوى المنطقة ، والتي تأتي تزامناً مع فعاليات صيف عسير لهذا العام .

وأكد " الفلقي " أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على استعداد المحافظة لتنفيذ هذه المبادرة وبما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله .

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23:12ت م

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