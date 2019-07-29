السعودية اليوم / الحميد يرأس اجتماع مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف



سكاكا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

عقد مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف اليوم اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد ، بحضور رؤساء المجالس الفرعية بالمحافظات, وذلك بمقر المجلس بمدينة سكاكا .

وأوضح الشيخ الحميد أنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم آلية العمل وفق التنظيمات الجديدة، والتي تولت بموجبها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العمل الإداري للجمعيات، فيما تولت وزارة الشؤون الإسلامية العمل الفني لها .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في الجمعيات بمحافظات المنطقة، وتم استعراض أنشطها وبرامجها ، وأعرب الشيخ الحميد عن شكره لرؤساء الجمعيات والعاملين معهم على الجهود المبذولة خدمة لكتاب الله تعالى .

//انتهى//

23:08ت م

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