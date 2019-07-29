رئيس بعثة الجزائر يثمن جهود السعودية لرعاية الحجاج

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وكالة الأنباء السعوديةالثلاثاء 2019/7/30 12:41 ص بتوقيت أبوظبي
أحمد سليماني رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة
أثنى أحمد سليماني، رئيس بعثة حجاج الجزائر بالمدينة المنورة، على جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، في رعاية الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار.
وأكد أن ضيوف الرحمن وجدوا فائق الاهتمام والرعاية على المستويات كافة، ما يسهل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وقال سليماني إنه يعمل منذ 20 سنة في بعثة حجاج الجزائر، وكل عام من تلك الأعوام كان التطور والتقدم لما يصب في خدمة الحجاج والمعتمرين أمراً واقعاً وملموساً في المملكة.
وأضاف أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف بيت الله الحرام، وتأمين جميع السبل لراحتهم ليس غريباً، وأن المملكة ركزت اهتمامها لخدمة الحجيج، وقامت بتوفير أرقى الخدمات المختلفة، ومنها الأمنية بوجود رجال الأمن وبسط الأمن والأمان للحجاج أينما حلوا.
كما ثمّن سليماني الخدمات الصحية عبر جميع المراكز المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمستشفيات، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية في مختلف التخصصات.
واختتم تصريحاته قائلاً: "أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن الحكومة والشعب والحجاج الجزائريين، بعظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لما يقدمانه من خدمات وتسهيلات لحجاج الجزائر بصفة خاصة وحجاج بيت الله الحرام عموماً.. حمى الله المملكة حكومة وشعباً".
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