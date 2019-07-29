وزير الأوقاف اليمني: 2000 حاج في ضيافة خادم الحرمين.. ولا تسيِيس

أشاد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد في جمهورية اليمن، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة 2000 حاج وحاجة من أبناء اليمن.

وتندرج البادرة ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً. واعتبره عطية إضافةً إلى مواقف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العربية والإسلامية ومع إخوانه في اليمن، منوهاً بالمواقف العظيمة للمملكة مع الشعب اليمني في مختلف الجوانب.

وعبَّر عن تقديره لجهود السعودية في تذليل كل الصعاب والعراقيل أمام حجاج اليمن، مثمناً التنظيم والمتابعة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة ممثلة بالشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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وأوضح أن وزارة الأوقاف في جمهورية اليمن قاربت من تفويج 15000 حاج من مناطق البلاد كافة دون تمييز، ذاكراً أن دخول آلاف الحجاج اليمنيين يعدّ أقوى رد على المتشدقين بأسطوانة تسييس الحج.

وأكد أن التاريخ لم يسجل بتاتاً أن المملكة سيَّست الحج حتى مع الدول المختلفة معها سياسياً.

وقال أحمد عطية: "نحن في الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رفعنا شعار (الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس)".

وفي ختام تصريحه، دعا الوزير اليمني جميع الحجاج إلى الابتعاد بهذه الشعيرة العظيمة عن أي مناكفات أو جدل، والانشغال بالنسك فقط مع الالتزام بأنظمة عملية الحج للمسلمين جميعاً.