السنغال تشكر السعودية على جهودها في خدمة الحجاج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ودع أمادو با، وزير الخارجية السنغالي، حجاج بلاده في مطار العاصمة داكار، المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة حج هذا العام، بحضور فهد بن علي الدوسري، سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدى السنغال، وعدد من المسؤولين بالحكومة السنغالية.
وفي كلمة بهذه المناسبة قال السفير الدوسري: "المملكة العربية السعودية تولي جل اهتمامها لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جميع أنحاء العالم".
وأكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تذليل الصعوبات كافة لحجاج بيت الله، ليؤدوا فريضتهم بكل سهولة.
من جانبه، وجّه أمادو با وزير الخارجية السنغالي، الشكر إلى المملكة على ما تبذله من جهود وإنجازات على مختلف الأصعدة، لاستقبال الحجاج من جميع بقاع العالم بكل حفاوة.
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