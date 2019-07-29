"الداخلية السعودية" تبحث استخدام التقنيات المتقدمة في الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، الأحد المقبل، في مكة المكرمة ندوة بعنوان "استخدام التقنيات المتقدمة في الحج"، والتي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي.

تأتي الندوة ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لهذا العام، وتناقش توفير الرعاية الصحية المتقدمة عن بعد، وصرف الأدوية باستخدام التقنيات الحديثة، وقراءة الأشعة التصويرية دون تدخل بشري، وتوظيف التطبيقات الذكية في خدمات الطوارئ الصحية والمختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة.

ذلك إلى جانب استعمال الربوتات في العمليات الجراحية، وتسهيل مهمة مقدمي الرعاية الصحية مع برنامج المساعد الافتراضي لسلامة المرضى، ودور الأجهزة الذكية في تحسين الرعاية الصحية، والإبداع الرقمي في الخدمات الإسعافية للهلال الأحمر.

كما تبحث إدارة الحشود باستخدام التقنية، والضبط والمتابعة الأمنية الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويصاحب الندوة معرض للتطبيقات الذكية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة العاصمة المقدسة، وأبشر، وكلنا أمن، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والدفاع المدني، وأسعفني، ومناسكنا، ووادي مكة ومعهد أبحاث الحج.