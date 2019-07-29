الجامع العتيق.. 14 قرنا من التاريخ في قلب الصحراء الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجامع العتيق أحد أبرز المعالم الأثرية بمدينة غدامس التاريخية، ويرجع تأسيسه إلى سنة 45هـ بعد الفتح الإسلامي مباشرة، ويقع في مكان يتوسط المحلتين وليد ووازيت، وعندما تعرضت غدامس لغارة جوية في سنة 1942م انهار نصف الجامع وتصدع النصف الآخر، وقد أعيد بناؤه من جديد بالكامل، وأدخلت عليه بعض التحسينات والمرافق الحديثة. "العين الإخبارية" تلقي الضوء على جانب مهم من التراث الغدامسي.‎

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