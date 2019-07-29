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زمزم تَعِدُ برسم أكثر من 20 ألف بسمة علاج خلال 75 يومًا
متابعات الخليج 365 - جدة
بدأت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، حملتها الجديدة تحت شعار “بسمتهم حياة” بتحديد عدة أولويات أهمها رسم ٢٠,٧٧٧ بسمة على محيا المرضى من ذوي الاحتياج، حيث أطلقت حملتها على منصات التواصل الاجتماعي ونقاط التعريف وعبر قنوات التواصل مع الداعمين والمهتمين بالشأن التطوعي والخيري وفتحت المجال للمساهمة من كافة أطياف المجتمع.
وكانت جمعية زمزم قد أطلقت هذه الحملة مطلع الأسبوع الماضي، وسط عمل مكثف من قبل كافة إدارتها وطاقاتها لتحقيق غايتها في خدمة مستهدفيها المحتاجين للعلاج.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، بشيت بن حمد المطرفي، أن الجمعية تعكف على إخراج وإطلاق البرامج بشكل مستمر، ويتم جدولتها وفقًا لأهداف وإستراتيجيات الجمعية لتواصل هذه الحملة التي تستمر على مدى ٧٥ يومًا، مسيرة النجاح الذي تحقق لزمزم خلال حملتها الموسمية الرمضانية “معًا.. للحياة”.
وأضاف المطرفي: أن أهداف الحملة الجديدة تتلخص في رسم البسمة على الوجوه التي طالما أعياها المرض والعمل على التخفيف من آلامهم، مهيبًا بالداعمين من كل أطياف المجتمع للمشاركة مع زمزم لإحداث الأثر الإيجابي على حياة المرضى من ذوي الاحتياج، ومساندة هذه الحملة ماديًّا ومعنويًّا حتى انتهاء فترتها الزمنية وتحقيق المستهدف منها.
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