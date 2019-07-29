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السفير آل جابر: استهداف الحوثي لسوق آل ثابت بالصواريخ جريمة بشعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن إجرام وإرهاب الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا يتوقف، حيث أعدمت 30 أسيرًا وسحلت مجاهد قشيرة، وجندت الأطفال.
وتعجب السفير آل جابر من أن رغم هذه الجرائم تُقابل الميليشيا الحوثية بإدانات دولية محدودة، حتى استهدفت اليوم الاثنين بصواريخ الكاتيوشا سوقًا شعبيًّا في آل ثابت، مؤكدًا أنها جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين، ومنعهم من الثورة ضدهم وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سوريا.
وشدد سفير المملكة لدى اليمن، على أن ما قامت به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين الأبرياء بسوق آل ثابت جاء نكاية بوطنيتهم وموقفهم البطولي ضد مشروع الميليشيا ورفضهم لأجندتها الدموية.
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