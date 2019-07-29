- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طريقة تعديل البيانات في نظام ساعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة تعديل البيانات في نظام ساعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الخدمة المدنية طريقة تعديل البيانات في نظام ساعد، وذلك ردًّا على استفسار مستفيد قال: إنه لا يجد خانة التعديل في النظام.
وأوضحت الخدمة المدنية أنه يمكن الذهاب إلى صفحة الدخول في نظام ساعد، ثم إدراج السجل المدني وكلمة المرور وإدخال رمز التحقيق، ثم الدخول إلى أيقونة تعديل البيانات، مشددةً على ضرورة استخدام جهاز محمول أو مكتبي.
ولفتت الخدمة المدنية إلى أن التقديم على نظام ساعد لمن يحمل المؤهل العلمي الثانوية وما دون، أما نظام جدارة لمن يحمل مؤهل دبلوم فما فوق.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تعديل البيانات في نظام ساعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.