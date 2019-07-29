2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية طريقة تعديل البيانات في نظام ساعد، وذلك ردًّا على استفسار مستفيد قال: إنه لا يجد خانة التعديل في النظام.

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وأوضحت الخدمة المدنية أنه يمكن الذهاب إلى صفحة الدخول في نظام ساعد، ثم إدراج السجل المدني وكلمة المرور وإدخال رمز التحقيق، ثم الدخول إلى أيقونة تعديل البيانات، مشددةً على ضرورة استخدام جهاز محمول أو مكتبي.

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن التقديم على نظام ساعد لمن يحمل المؤهل العلمي الثانوية وما دون، أما نظام جدارة لمن يحمل مؤهل دبلوم فما فوق.