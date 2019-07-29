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الإرياني: قصف سوق آل ثابت بالكاتيوشا عقاب جماعي ومجزرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدان وزير الإعلامي اليمني، معمر الإرياني، بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين الأبرياء و20 جريحًا آخرين، بينهم عدد من الأطفال في حصيلة غير نهائية.
وقال الإرياني: إن هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، تضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه الميليشيا التي لا تتقن سوى القتل وسفك الدماء وبث الخوف في نفوس المواطنين.
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