الان تتابع عاجل .. التحالف: نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 59 دقيقة - 11:24 م, 29 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة. وأضاف: “نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان”.

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