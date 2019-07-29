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الان تتابع شاهد.. بحضور ولي العهد.. دفن الأمير بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أديت صلاة الجنازة على الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود بعد صلاة العشاء، مساء اليوم، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
وحضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، دفن جثمان الراحل.
وأعلن الديوان الملكي أن تقديم العزاء سيكون في قصر الأمير بندر يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019، الموافق 25 / 11 / 1440هجرية.
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