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خادم الحرمين يؤدي الصلاة على الأمير بندر بن عبدالعزيز

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء أمس (الإثنين)، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله أبناء الفقيد كل من: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الأمير منصور بن بندر، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، الأمير عبدالعزيز بن بندر، قائد القوات الجوية الملكية الفريق طيار ركن تركي بن بندر، الأمير محمد بن بندر، الأمير فهد بن بندر، الأمير سلطان بن بندر، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر، الأمير سعود بن بندر، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، الأمير فواز بن بندر، والأمير سلمان بن بندر، والأمراء أحفاد الفقيد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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